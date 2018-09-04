CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗатриманих у неділю, 8 квітня, під час спецоперації шістьох чоловіків, яких підозрювали в підготовці нападу на Берлінський напівмарафон, у понеділок, 9 квітня, звільнили з-під варти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу на напівмарафон у Берліні
Детальна перевірка не підтвердила повідомлень про підготовку нападу
Фото: dpa
Про це повідомили в поліції Берліна, пише DW.
За словами правоохоронців, під час детальної перевірки не було виявлено доказів підготовки нападу цими особами. Утім слідчі дії тривають.
Нагадаємо, напередодні в Берліні затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 04 2018 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности