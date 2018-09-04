Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу на напівмарафон у Берліні Детальна перевірка не підтвердила повідомлень про підготовку нападу

Затриманих у неділю, 8 квітня, під час спецоперації шістьох чоловіків, яких підозрювали в підготовці нападу на Берлінський напівмарафон, у понеділок, 9 квітня, звільнили з-під варти.

Фото: dpa

Про це повідомили в поліції Берліна, пише DW. За словами правоохоронців, під час детальної перевірки не було виявлено доказів підготовки нападу цими особами. Утім слідчі дії тривають. Нагадаємо, напередодні в Берліні затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня.

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