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Політв'язень Балух оголосив безстрокове голодування

Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня, який нині набрав чинності
Український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.
Політв Фото: facebook.com/crimeahrg

"Таким чином українець висловлює протест проти незаконного вироку у сфабрикованій проти нього кримінальній справі", - повідомляє Кримська правозахисна група.

Правозахисники зазначають, що Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня, який нині набрав чинності.

Згідно з рішенням суду, Балух повинен провести в колонії-поселенні 3 роки і 5 місяців.

19 березня 2018 року, його мають перевести в одиночну камеру СІЗО, в якій він перебуватиме на період голодування.

Також сьогодні, в "Роздольненському районному суді" на 15 за місцевим часом призначено засідання, на якому "суддя" Тетяна Пиркало обиратиме Володимиру Балух запобіжний захід уже в рамках іншої справи, порушеної проти нього за ч. 2 ст. 321 КК РФ  вже під час утримання під вартою (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). 

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
 

 

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19 03 2018 11:50
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