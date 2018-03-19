Політв'язень Балух оголосив безстрокове голодування
"Таким чином українець висловлює протест проти незаконного вироку у сфабрикованій проти нього кримінальній справі", - повідомляє Кримська правозахисна група.
Правозахисники зазначають, що Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня, який нині набрав чинності.
Згідно з рішенням суду, Балух повинен провести в колонії-поселенні 3 роки і 5 місяців.
19 березня 2018 року, його мають перевести в одиночну камеру СІЗО, в якій він перебуватиме на період голодування.
Також сьогодні, в "Роздольненському районному суді" на 15 за місцевим часом призначено засідання, на якому "суддя" Тетяна Пиркало обиратиме Володимиру Балух запобіжний захід уже в рамках іншої справи, порушеної проти нього за ч. 2 ст. 321 КК РФ вже під час утримання під вартою (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства).
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