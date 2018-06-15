Політв'язню Балуху стало зле в суді у Роздольному, приїхала "швидка"
Йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву, повідомляє "Крим.Реалії".
Перед цим 15 червня суд допитав колишню дружину Балуха Наталю. Вона пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ізолятора тимчасового тримання Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.
Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.
Нагадаємо, уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що незаконно утримуваний у СІЗО в окупованому Криму Володимир Балух не голодує, а харчується "за спеціальною схемою".
Як відомо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
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