Польща знову вимагає від РФ повернути уламки літака Качинського
Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з послом РФ Сергієм Андреєвим, йдеться у повідомленні прес-служби польського відомства.
"Глава польської дипломатії підкреслив, що не бачить підстав для подальшого утримання російською стороною уламків урядового літака під Смоленськом і очікує їх повернення" - йдеться у повідомленні.
Чапутович також наголосив, що Польща також очікує з боку РФ забезпечення вільного доступу до місця катастрофи і надання сприяння у побудові пам’ятника жертвам.
10 січня польська урядова підкомісія, яка повторно розслідує обставини авіакатастрофи президентського авіалайнера під Смоленськом, знову заявила про те, що на борту літака стався вибух.
За словами прес-секретаря підкомісії Марти Палонек, міжнародний експерт в сфері дослідження авіапригод Франк Тейлор після ознайомлення з матеріалами справи констатував, що ліве крило літака було зруйновано в результаті внутрішнього вибуху.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.
Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.
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