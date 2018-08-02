Польща знову вимагає від РФ повернути уламки літака Качинського

Польща також очікує з боку РФ забезпечення вільного доступу до місця катастрофи і надання сприяння у побудові пам’ятника жертвам

Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків президентського літака Ту-154М, що розбився у 2010 році під Смоленськом.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з послом РФ Сергієм Андреєвим, йдеться у повідомленні прес-служби польського відомства.

"Глава польської дипломатії підкреслив, що не бачить підстав для подальшого утримання російською стороною уламків урядового літака під Смоленськом і очікує їх повернення" - йдеться у повідомленні.

Чапутович також наголосив, що Польща також очікує з боку РФ забезпечення вільного доступу до місця катастрофи і надання сприяння у побудові пам’ятника жертвам.

10 січня польська урядова підкомісія, яка повторно розслідує обставини авіакатастрофи президентського авіалайнера під Смоленськом, знову заявила про те, що на борту літака стався вибух.

За словами прес-секретаря підкомісії Марти Палонек, міжнародний експерт в сфері дослідження авіапригод Франк Тейлор після ознайомлення з матеріалами справи констатував, що ліве крило літака було зруйновано в результаті внутрішнього вибуху.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.