Польська опозиція заявляє, що готує альтернативу закону про Інститут нацпам’яті
Про це після зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегож Схетина, інформує Onet.pl.
Схетина підкреслив, що підписання змін до закону президентом Дудою викликає "здивування найважливіших союзників", в тому числі американських політиків.
"Я кажу про це, тому що це важливе питання. Відносини зі Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки", - заявив Схетина.
Політик стверджує, що "Громадянська платформа" не буде стояти осторонь подій та наслідків, які можуть виникнути в результаті набуття чинності закону.
"Ми оголосимо про зміни до цього закону щодо найкритичніших моментів, які створюють похмуру картину польської історичної політики і всього, що сталося в польському парламенті, і було санкціоновано президентом Дудою", - додав політик.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті.
Як відомо, вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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