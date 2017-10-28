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Польські прикордонники можуть отримати повноваження поліції

У разі потреби вони зможуть вилучати документи на автомобіль
Польські прикордонники матимуть повноваження поліції з вилучення техпаспортів у власників автомобілів, як це робить поліція у разі необхідності.
Польські прикордонники можуть отримати повноваження поліції Фото: dailylviv.com

Про це йдеться у проекті розпорядження, який розглядається в польському уряді, повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

"Прикордонники отримають повноваження, пов'язані з перевіркою автомобілів. Вони зможуть самостійно вилучати техпаспорт на автомобіль в таких самих випадках, в яких це можуть робити поліцейські, якщо автомобіль загрожує безпеці руху або порушує екологічні вимоги", – повідомляє МВС Польщі.

Зазначається, що до цього часу під час звичайної перевірки прикордонники лише могли зафіксувати, що автомобіль становить загрозу. Натомість, вилучати документи на автомобіль могли лише поліцейські, що вимагало багато часу.

Підкреслюється, що нове розпорядження дозволить зекономити час і кошти як Прикордонної служби, так і поліції.

Нагадаємо, у Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.

 

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28 10 2017 23:45
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