CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні з Польщею виявили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля
Сума конфіскату встановлюється
Фото: dpsu.gov.ua
"Понад 20 кг бурштину, запакованого в газовий балон автомобіля, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону і працівники фіскальної служби на українсько-польському кордоні. Облаштував схованку для переміщення товару наш співвітчизник, який прямував до сусідньої країни через пункт пропуску "Устилуг", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.
Сума конфіскату встановлюється.
Зазначають, що 21,7 кг бурштину і автомобіль Ford як засіб переміщення контрабанди було вилучено.
Нагадаємо, що за результатами спільної роботи нацгвардійців та працівників поліції в Рівненській області з початку роботи оперативного штабу зареєстровано 1600 фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю.
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25 10 2017 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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