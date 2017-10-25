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На кордоні з Польщею виявили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля

Сума конфіскату встановлюється
У Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.
На кордоні з Польщею виявили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля Фото: dpsu.gov.ua

"Понад 20 кг бурштину, запакованого в газовий балон автомобіля, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону і працівники фіскальної служби на українсько-польському кордоні. Облаштував схованку для переміщення товару наш співвітчизник, який прямував до сусідньої країни через пункт пропуску "Устилуг", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Сума конфіскату встановлюється.

Зазначають, що 21,7 кг бурштину і автомобіль Ford як засіб переміщення контрабанди було вилучено.

Нагадаємо, що за результатами спільної роботи нацгвардійців та працівників поліції в Рівненській області з початку роботи оперативного штабу зареєстровано 1600 фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю.

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25 10 2017 18:58
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