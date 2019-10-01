Польсько-український фільм "Гарет Джонс" бере участь в основному конкурсі Берлінале
Цього року за "Золотого ведмедя" побореться фільм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" ("Містер Джонс" у міжнародній версії), повідомляє прес-служба кінофестивалю
Фільм знято в польсько-українсько-британській копродукції і розповідає про валлійського журналіста, який приїхав у Радянський Союз у 1930-х і який розслідував події Голодомору в Україні. Джонс першим у західній пресі розповів про голод в Україні.
Головну роль грає британський актор Джеймс Нортон.
Українське Держкіно виділило на фільм 25,6 млн гривень, загальний бюджет картини - 262,2 млн грн.
Крім "Гарета Джонса", в основний конкурс Берлінале додали картини "Еліза і Марсела" Ізабель Койшет і інші картини.
Берлінале-2019 пройде з 7 по 17 лютого.
Нагадаємо, національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Донбас" Сергія Лозниці.
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