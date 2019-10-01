Польсько-український фільм "Гарет Джонс" бере участь в основному конкурсі Берлінале

Берлінський кінофестиваль оголосив інших учасників основного конкурсу.

Цього року за "Золотого ведмедя" побореться фільм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" ("Містер Джонс" у міжнародній версії), повідомляє прес-служба кінофестивалю

Фільм знято в польсько-українсько-британській копродукції і розповідає про валлійського журналіста, який приїхав у Радянський Союз у 1930-х і який розслідував події Голодомору в Україні. Джонс першим у західній пресі розповів про голод в Україні.

Головну роль грає британський актор Джеймс Нортон.

Українське Держкіно виділило на фільм 25,6 млн гривень, загальний бюджет картини - 262,2 млн грн.

Крім "Гарета Джонса", в основний конкурс Берлінале додали картини "Еліза і Марсела" Ізабель Койшет і інші картини.

Берлінале-2019 пройде з 7 по 17 лютого.