Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Полторак нагородив українських волонтерів у Німеччині

Міністр оборони нагородив п'ятьох представників української громади у Німеччині відзнакою Міноборони
Міністр оборони України Степан Полторак нагородив п'ятьох представників української громади у Німеччині відзнакою Міноборони - нагрудним знаком "Знак пошани".
Полторак нагородив українських волонтерів у Німеччині Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"За значний особистий внесок та надання всебічної практичної допомоги в реабілітації поранених захисників п'ятьох представників української громади у Німеччини було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України - нагрудним знаком "Знак пошани". Ще чотирьох волонтерів, представників товариств і спілок, нагороджено пам'ятними подяками міністра оборони України", - повідомляє прес-служба оборонного відомства.

Нагадаємо, що 15 травня розпочався офіційний візит міністра оборони України Степана Полторака до Німеччини. У Міноборони заявили, що це перший за останні десять років візит керівника вітчизняного оборонного відомства до ФРН.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Канади Хардж Сінгх Саджан підписали домовленість про співпрацю у сфері оборони.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 22:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.