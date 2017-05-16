Полторак нагородив українських волонтерів у Німеччині

Міністр оборони України Степан Полторак нагородив п'ятьох представників української громади у Німеччині відзнакою Міноборони - нагрудним знаком "Знак пошани".

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"За значний особистий внесок та надання всебічної практичної допомоги в реабілітації поранених захисників п'ятьох представників української громади у Німеччини було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України - нагрудним знаком "Знак пошани". Ще чотирьох волонтерів, представників товариств і спілок, нагороджено пам'ятними подяками міністра оборони України", - повідомляє прес-служба оборонного відомства.

Нагадаємо, що 15 травня розпочався офіційний візит міністра оборони України Степана Полторака до Німеччини. У Міноборони заявили, що це перший за останні десять років візит керівника вітчизняного оборонного відомства до ФРН.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Канади Хардж Сінгх Саджан підписали домовленість про співпрацю у сфері оборони.