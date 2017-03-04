Україна та Канада підписали угоду, яка відкрила шлях на канадський ринок зброї
Про це повідомив у Twitter посол України в Канаді Андрій Шевченко.
"Так пишеться історія. Україна і Канада підписали Домовленість про співпрацю в сфері оборони", - йдеться в повідомленні.
Домовленість стала письмовою фіксацією партнерських відносин між країнами.
"Оборонна угода між Україною і Канадою фіксує на папері партнерство, яке побудували наші військові: цінності, солідарність, братерство по зброї", - написав Шевченко.
Вона включає 5 пріоритетних напрямків співпраці: оборонні розробки та виробництво, матеріальне забезпечення, логістику, оборонну політику, а також військову освіту.
Раніше повідомлялось, що міністерства оборони України та Канади підпишуть угоду про співробітництво.
Угода про співробітництво між міністерствами оборони Канади та України є міжвідомчим договором, необхідним для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї. Остаточно домовитися про її підписання вдалося наприкінці 2016 року під час візиту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе до Оттави.
Нагадаємо, що Україна завершила ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.
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