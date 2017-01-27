Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Помер колишній ватажок терористів Болотов, - ЗМІ

Болотову було 47 років
Колишній ватажок терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов помер.
Помер колишній ватажок терористів Болотов, - ЗМІ Валерій Болотов. Фото: REUTERS

Про це повідомляє російське агентство "РБК" із посиланням на слова колишнього ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая.

Бородаю смерть Болотова підтвердило джерело, близьке до нього.

Причини смерті наразі невідомі.

Нагадаємо, що Болотов став ватажком "ЛНР" в квітні 2014 року, коли його обрали "народним губернатором" Луганської області. Він брав участь у збройному захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області. У серпні 14 серпня 2014 року пішов у відставку. Його змінив на посту глави ЛНР Ігор Плотницький.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2017 17:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat