CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній ватажок терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов помер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер колишній ватажок терористів Болотов, - ЗМІ
Болотову було 47 років
Валерій Болотов. Фото: REUTERS
Про це повідомляє російське агентство "РБК" із посиланням на слова колишнього ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая.
Бородаю смерть Болотова підтвердило джерело, близьке до нього.
Причини смерті наразі невідомі.
Нагадаємо, що Болотов став ватажком "ЛНР" в квітні 2014 року, коли його обрали "народним губернатором" Луганської області. Він брав участь у збройному захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області. У серпні 14 серпня 2014 року пішов у відставку. Його змінив на посту глави ЛНР Ігор Плотницький.
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27 01 2017 17:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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