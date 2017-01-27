Помер колишній ватажок терористів Болотов, - ЗМІ

Колишній ватажок терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов помер.

Про це повідомляє російське агентство "РБК" із посиланням на слова колишнього ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая.

Бородаю смерть Болотова підтвердило джерело, близьке до нього.

Причини смерті наразі невідомі.

Нагадаємо, що Болотов став ватажком "ЛНР" в квітні 2014 року, коли його обрали "народним губернатором" Луганської області. Він брав участь у збройному захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області. У серпні 14 серпня 2014 року пішов у відставку. Його змінив на посту глави ЛНР Ігор Плотницький.