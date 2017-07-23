Помер перший радянський мільйонер - Артем Тарасов
Тарасов був російським підприємцем і першим офіційно зареєстрованим мільйонером у Радянському Союзі.
Про його смерть повідомив у Facebook речник партії "Яблуко" Ігор Яковлєв. До цієї політсили Тарасов приєднався торік і навіть балотувався у Державну думу Росії.
Причини смерті поки не уточнюють.
Його цивільна дружина повідомила журналістам, що Тарасов помер пізно ввечері 22 липня.
"Дождь" зазначає, що прощання з ним відбудеться у понеділок 24 липня.
Як відомо, Артем Тарасов народився в 1950 році в Москві, закінчив Московський гірничий інститут і бізнес-школу Пенсільванського університету США "Wharton School".
В СРСР і за кордоном Тарасов став відомий як перший легальний радянський мільйонер. Підприємцю за рішенням очолюваного ним тоді кооперативу "Техніка" в 1989 році виписали зарплату в розмірі трьох мільйонів рублів.
На початку 1991 року емігрував до Лондона. А в 1996 році висувався кандидатом в президенти Росії, проте виборчком його не зареєстрував, відповідно участі у виборах він не брав.
Окрім російського громадянства, Тарасов також мав паспорт громадянина Греції.
Нагадаємо, що в Пало-Альто, в американському штаті Каліфорнія, у 72-річному віці помер актор Джон Херд, відомий за фільмами "Один вдома" та "Один вдома 2".
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