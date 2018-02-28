Помер продюсер фільмів про Бетмена Бенджамін Мельникер
Про це повідомив продюсер Майкл Услан, який працював над Бетменом разом з Мельникером та знав його багато років.
"Він був моїм колегою. Він допоміг моїм мріям втілитися у життя. Він був моїм другим батько. Я завжди знав, що цей день прийде, але після 105 років я думав, що це ніколи не станеться", - написав Услан у Facebook.
Мельникер народився у США в родині єврейських емігрантів з Російської імперії. У світі кіно продюсер відомий співпрацею з компанією "Metro-Goldwyn-Mayer" та роботою над екранізаціями фільмів з персонажами DC Comics.
Бенджамін Мельникер був продюсером щонайменше 13 фільмів про Бетмена, останній з яких вийшов у 2016 році.
Нагадаємо, у США у віці 99 років помер відомий християнський євангеліст і "телепроповідник" Біллі Грем.
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