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Помер продюсер фільмів про Бетмена Бенджамін Мельникер

У світі кіно продюсер відомий співпрацею з компанією "Metro-Goldwyn-Mayer"
Американський продюсер Бенджамін Мельникер, відомий роботами над майже усіма фільмами про Бетмена, помер у віці 104 років.
Помер продюсер фільмів про Бетмена Бенджамін Мельникер Фото: Hollywood Reporter

Про це повідомив продюсер Майкл Услан, який працював над Бетменом разом з Мельникером та знав його багато років.

"Він був моїм колегою. Він допоміг моїм мріям втілитися у життя. Він був моїм другим батько. Я завжди знав, що цей день прийде, але після 105 років я думав, що це ніколи не станеться", - написав Услан у Facebook.

Мельникер народився у США в родині єврейських емігрантів з Російської імперії. У світі кіно продюсер відомий співпрацею з компанією "Metro-Goldwyn-Mayer" та роботою над екранізаціями фільмів з персонажами DC Comics.

Бенджамін Мельникер був продюсером щонайменше 13 фільмів про Бетмена, останній з яких вийшов у 2016 році.

Нагадаємо, у США у віці 99 років помер відомий християнський євангеліст і "телепроповідник" Біллі Грем.

 

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28 02 2018 18:41
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