Помер продюсер фільмів про Бетмена Бенджамін Мельникер

Американський продюсер Бенджамін Мельникер, відомий роботами над майже усіма фільмами про Бетмена, помер у віці 104 років.

Про це повідомив продюсер Майкл Услан, який працював над Бетменом разом з Мельникером та знав його багато років.

"Він був моїм колегою. Він допоміг моїм мріям втілитися у життя. Він був моїм другим батько. Я завжди знав, що цей день прийде, але після 105 років я думав, що це ніколи не станеться", - написав Услан у Facebook.