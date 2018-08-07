Померла найстаріша жінка Європи Джузеппіні Проджетто було 116 років

В італійській комуні Монтелупо-Фьорентіно померла найстаріша жінка Європи. На момент смерті Джузеппіні Проджетто було 116 років та 37 днів.

Фото: wikipedia.org

Про це пише ANSA. Жінка була другою найстарішою людиною у світі після 117-річної Чійо Міяко з Японії. Джузеппіна Проджетто жила в Монтелупо з 60-х років, переїхавши туди разом з сином. Він помер у 39 років, намагаючись врятувати людину, яка купалася неподалік від Ліворно.

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