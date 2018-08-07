Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Померла найстаріша жінка Європи

Джузеппіні Проджетто було 116 років
В італійській комуні Монтелупо-Фьорентіно померла найстаріша жінка Європи. На момент смерті Джузеппіні Проджетто було 116 років та 37 днів.
Померла найстаріша жінка Європи Фото: wikipedia.org

Про це пише ANSA.

Жінка була другою найстарішою людиною у світі після 117-річної Чійо Міяко з Японії.

Джузеппіна Проджетто жила в Монтелупо з 60-х років, переїхавши туди разом з сином. Він помер у 39 років, намагаючись врятувати людину, яка купалася неподалік від Ліворно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2018 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.