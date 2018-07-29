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Понад 1200 біженців врятували біля берегів Іспанії за два дні

Країна стала новою основною метою мігрантів у Європі
Морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні два дні врятувала понад 1200 біженців. 27 липня у морі Альборан і Гібралтарській протоці на заході Середземного моря рятувальники підняли на борт 888 осіб. Наступного дня біля берегів південної області Андалусія були врятовані ще понад 330 мігрантів, що переправлялися на 17 човнах.
Понад 1200 біженців врятували біля берегів Іспанії за два дні Фото: theguardian.com

У неділю, 29 липня, іспанські рятувальники продовжили пошуки.

"Проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідне загальноєвропейське рішення", - заявив глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час візиту в Андалусію, повідомляє DW.

Він зустрівся зі співробітниками поліції і Цивільної гвардії Іспанії та подякував їм за професіоналізм, гуманність і "повагу до закону навіть у найскладніших умовах", повідомляється на сторінці іспанського уряду в соцмережі Twitter.

Гранде-Марласка також оголосив про відкриття табору для мігрантів у південному портовому місті Альхесірасе.

Минулих вихідних біля берегів Іспанії було врятовано понад тисячу мігрантів. Протягом останніх тижнів у цю країну морем прибуває дедалі більше мігрантів. Міжнародна організація з міграції (IOM) назвала її новою основною європейською метою біженців. За даними МОМ, з початку 2018 року в Іспанію прибули майже 21 тисяча мігрантів, тоді як в Італію - близько 18 100, а в Грецію - близько 15 500.

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29 07 2018 15:30
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