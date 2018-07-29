Понад 1200 біженців врятували біля берегів Іспанії за два дні
У неділю, 29 липня, іспанські рятувальники продовжили пошуки.
"Проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідне загальноєвропейське рішення", - заявив глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час візиту в Андалусію, повідомляє DW.
Він зустрівся зі співробітниками поліції і Цивільної гвардії Іспанії та подякував їм за професіоналізм, гуманність і "повагу до закону навіть у найскладніших умовах", повідомляється на сторінці іспанського уряду в соцмережі Twitter.
Гранде-Марласка також оголосив про відкриття табору для мігрантів у південному портовому місті Альхесірасе.
Минулих вихідних біля берегів Іспанії було врятовано понад тисячу мігрантів. Протягом останніх тижнів у цю країну морем прибуває дедалі більше мігрантів. Міжнародна організація з міграції (IOM) назвала її новою основною європейською метою біженців. За даними МОМ, з початку 2018 року в Іспанію прибули майже 21 тисяча мігрантів, тоді як в Італію - близько 18 100, а в Грецію - близько 15 500.
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