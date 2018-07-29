Понад 1200 біженців врятували біля берегів Іспанії за два дні

Морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні два дні врятувала понад 1200 біженців. 27 липня у морі Альборан і Гібралтарській протоці на заході Середземного моря рятувальники підняли на борт 888 осіб. Наступного дня біля берегів південної області Андалусія були врятовані ще понад 330 мігрантів, що переправлялися на 17 човнах.

У неділю, 29 липня, іспанські рятувальники продовжили пошуки.

"Проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідне загальноєвропейське рішення", - заявив глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час візиту в Андалусію, повідомляє DW.

Він зустрівся зі співробітниками поліції і Цивільної гвардії Іспанії та подякував їм за професіоналізм, гуманність і "повагу до закону навіть у найскладніших умовах", повідомляється на сторінці іспанського уряду в соцмережі Twitter.

Гранде-Марласка також оголосив про відкриття табору для мігрантів у південному портовому місті Альхесірасе.

Минулих вихідних біля берегів Іспанії було врятовано понад тисячу мігрантів. Протягом останніх тижнів у цю країну морем прибуває дедалі більше мігрантів. Міжнародна організація з міграції (IOM) назвала її новою основною європейською метою біженців. За даними МОМ, з початку 2018 року в Іспанію прибули майже 21 тисяча мігрантів, тоді як в Італію - близько 18 100, а в Грецію - близько 15 500.