Щонайменше 40 людей загинули під час пожежі у лікарні в Південній Кореї

Щонайменше 41 людина загинула та понад 70 постраждали внаслідок пожежі у лікарні в південнокорейському місті Мільян.

Пожежа почалася у відділенні невідкладної допомоги на першому поверсі лікарні. Під час пожежі в приміщенні перебували близько 200 пацієнтів, проте багатьох вдалося вчасно евакуювати, - повідомляє Yonhap News.

Раніше повідомляли про 31-го загиблого, очікується, що кількість загиблих може зрости. Дехто з постраждалих наразі перебуває в критичному стані.

Pictures from the scene in South Korea as firefighters race to extinguish a deadly fire at Sejong Hospital, Miryang.



The fire is thought to have started in emergency room: https://t.co/3XqAZkbMY9 pic.twitter.com/cNlbJaHOWf — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 26 января 2018 г.

За словами представника медиків, більшість жертв загинули через отруєння димом.

At least 30 people killed, dozens injured after fire breaks out at hospital in South Korea, officials say. https://t.co/AXpdf0Ehcs pic.twitter.com/vfGJyx26Cu — ABC News (@ABC) 26 января 2018 г.

Нагадаємо, що в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинуло 52 людини.



