Щонайменше 40 людей загинули під час пожежі у лікарні в Південній Кореї

Пожежа почалася у відділенні невідкладної допомоги на першому поверсі лікарні. Під час пожежі в приміщенні перебували близько 200 пацієнтів, проте багатьох вдалося вчасно евакуювати, - повідомляє Yonhap News.

Раніше повідомляли про 31-го загиблого, очікується, що кількість загиблих може зрости. Дехто з постраждалих наразі перебуває в критичному стані.

Pictures from the scene in South Korea as firefighters race to extinguish a deadly fire at Sejong Hospital, Miryang.



The fire is thought to have started in emergency room: https://t.co/3XqAZkbMY9 pic.twitter.com/cNlbJaHOWf