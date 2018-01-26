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Щонайменше 40 людей загинули під час пожежі у лікарні в Південній Кореї

Більшість жертв загинули через отруєння димом
Щонайменше 41 людина загинула та понад 70 постраждали внаслідок пожежі у лікарні в південнокорейському місті Мільян.
Щонайменше 40 людей загинули під час пожежі у лікарні в Південній Кореї Фото: EPA-EFE

Пожежа почалася у відділенні невідкладної допомоги на першому поверсі лікарні. Під час пожежі в приміщенні перебували близько 200 пацієнтів, проте багатьох вдалося вчасно евакуювати, - повідомляє Yonhap News.

Раніше повідомляли про 31-го загиблого, очікується, що кількість загиблих може зрости. Дехто з постраждалих наразі перебуває в критичному стані.

 

За словами представника медиків, більшість жертв загинули через отруєння димом.

 

Нагадаємо, що в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинуло 52 людини.


 

 

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26 01 2018 08:24
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