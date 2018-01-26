Щонайменше 40 людей загинули під час пожежі у лікарні в Південній Кореї
Пожежа почалася у відділенні невідкладної допомоги на першому поверсі лікарні. Під час пожежі в приміщенні перебували близько 200 пацієнтів, проте багатьох вдалося вчасно евакуювати, - повідомляє Yonhap News.
Раніше повідомляли про 31-го загиблого, очікується, що кількість загиблих може зрости. Дехто з постраждалих наразі перебуває в критичному стані.
Pictures from the scene in South Korea as firefighters race to extinguish a deadly fire at Sejong Hospital, Miryang.— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 26 января 2018 г.
The fire is thought to have started in emergency room: https://t.co/3XqAZkbMY9 pic.twitter.com/cNlbJaHOWf
За словами представника медиків, більшість жертв загинули через отруєння димом.
At least 30 people killed, dozens injured after fire breaks out at hospital in South Korea, officials say. https://t.co/AXpdf0Ehcs pic.twitter.com/vfGJyx26Cu— ABC News (@ABC) 26 января 2018 г.
Нагадаємо, що в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинуло 52 людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа