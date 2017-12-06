Порошенко дозволив Міноборони створювати друковані ЗМІ на час АТО

Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє Міністерству оборони засновувати друковані засоби масової інформації на час проведення антитерористичної операції (АТО).

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, інформують "Українські новини".

Відповідно до закону, до складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, створеного Міноборони, повинні входити представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і пропорційно входити прес-офіцери прес-центру штабу АТО, журналісти, які працюють у зоні АТО, а також представники громадських об'єднань і організацій.

Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Після завершення АТО друковане ЗМІ протягом трьох місяців підлягає реформуванню відповідно до закону "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".

Нагадаємо, 18 травня Рада дозволила Міноборони засновувати друковані ЗМІ на час АТО. При цьому під час розгляду законопроекту в другому читанні Рада виключила з нього норми, що дозволяють створювати друковані ЗМІ військово-цивільним адміністраціям.