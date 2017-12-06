Порошенко дозволив Міноборони створювати друковані ЗМІ на час АТО
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, інформують "Українські новини".
Відповідно до закону, до складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, створеного Міноборони, повинні входити представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і пропорційно входити прес-офіцери прес-центру штабу АТО, журналісти, які працюють у зоні АТО, а також представники громадських об'єднань і організацій.
Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Після завершення АТО друковане ЗМІ протягом трьох місяців підлягає реформуванню відповідно до закону "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".
Нагадаємо, 18 травня Рада дозволила Міноборони засновувати друковані ЗМІ на час АТО. При цьому під час розгляду законопроекту в другому читанні Рада виключила з нього норми, що дозволяють створювати друковані ЗМІ військово-цивільним адміністраціям.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа