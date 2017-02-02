Порошенко має намір провести референдум про вступ до НАТО
Про це він заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в четвер, 2 лютого, газетою Berliner Morgenpost, пише DW.com.
Порошенко заявив про "необхідність НАТО" і повідомив, що, якщо українці проголосують за вступ країни до альянсу, він зробить все можливе для цього.
"4 роки тому лише 16 відсотків жителів підтримували вступ в НАТО. Зараз таких 54 відсотки", - сказав президент України.
Крім цього Порошенко підкреслив, що "пишається" бути президентом країни, в якій більше 70 відсотків жителів підтримують Євросоюз.
"За часів Brexit і правих популістів це вражає", - зауважив він.
Український лідер вважає, що його країна знаходиться на правильному шляху для виконання всіх умов, необхідних для вступу в ЄС. Порошенко вважає, що Європі "слід розуміти, що з Україною вона буде більш безпечною, більш надійною і щасливішою".
Глава української держави висловив думку, що Євросоюзу слід боротися з правим популізмом, створюючи противагу пропаганді, яка в тому числі йде з Росії. Він припустив, що для ЄС було б правильним кроком заснувати за участю ряду країн російськомовний телеканал. В цьому випадку європейські виборці, які народилися в країнах СРСР, більш не знаходились би під впливом "пропагандистських мовників", маючи в своєму розпорядженні альтернативне джерело інформації.
Петро Порошенко назвав і Ангелу Меркель, і її суперника в боротьбі за пост канцлера Мартіна Шульца "блискучими" політиками.
"Я буду поважати вибір німецького народ - поки вони не проголосують за популістів", - додав український президент.
Зазначимо, що згідно із останніми опитуваннями ідею вступу до євроатлантичного союзу підтримало 46% українців. Позаблоковий статус України обрало би 22% громадян, а 8% — військовий союз з Росією.
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