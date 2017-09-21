Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко на зустрічі з Трампом висловив надію на підтримку США, - ВІДЕО

Зустріч глав двох держав почалася в Нью-Йорку
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що сподівається на підтримку США, в тому числі і в питанні введення миротворців ООН на Донбас.
Порошенко на зустрічі з Трампом висловив надію на підтримку США, - ВІДЕО Фото: Twitter Петра Порошенко

Порошенко подякував Трампа за зустріч, зазначивши важливість підтримки з боку США у "важкий для України час".

"Ми дякуємо за зустріч, ми очікуємо, що отримаємо від США підтримку у такий важкий для України час. Сподіваємося на підтримку щодо миротворчої місії з економічних реформ", - заявив глава держави, трансляцію зустрічі вів телеканал "112 Україна".

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2017 18:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.