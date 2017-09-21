Порошенко на зустрічі з Трампом висловив надію на підтримку США, - ВІДЕО Зустріч глав двох держав почалася в Нью-Йорку

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що сподівається на підтримку США, в тому числі і в питанні введення миротворців ООН на Донбас.

Фото: Twitter Петра Порошенко

Порошенко подякував Трампа за зустріч, зазначивши важливість підтримки з боку США у "важкий для України час". "Ми дякуємо за зустріч, ми очікуємо, що отримаємо від США підтримку у такий важкий для України час. Сподіваємося на підтримку щодо миротворчої місії з економічних реформ", - заявив глава держави, трансляцію зустрічі вів телеканал "112 Україна". Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.

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