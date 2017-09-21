ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що сподівається на підтримку США, в тому числі і в питанні введення миротворців ООН на Донбас.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко на зустрічі з Трампом висловив надію на підтримку США, - ВІДЕО
Зустріч глав двох держав почалася в Нью-Йорку
Фото: Twitter Петра Порошенко
Порошенко подякував Трампа за зустріч, зазначивши важливість підтримки з боку США у "важкий для України час".
"Ми дякуємо за зустріч, ми очікуємо, що отримаємо від США підтримку у такий важкий для України час. Сподіваємося на підтримку щодо миротворчої місії з економічних реформ", - заявив глава держави, трансляцію зустрічі вів телеканал "112 Україна".
Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.
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