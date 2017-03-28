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Порошенко обговорив з Кемероном питання протидії російській агресії на Донбасі

Мова йшла про збереження існуючого режиму санкцій ЄС відносно Російської Федерації
Президент Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.
Порошенко обговорив з Кемероном питання протидії російській агресії на Донбасі Петро Порошенко Девід Кемерон Фото: president.gov.ua

Глава держави подякував Девіда Кемерона за активну і тверду позицію в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

Президент також високо оцінив фінансову та експертну допомогу Великобританії у впровадженні реформ, тренуванні Збройних сил України та полегшенні гуманітарної ситуації в нашій країні.

Сторони обговорили питання протидії російської агресії на Донбасі. Мова йшла про збереження існуючого режиму санкцій ЄС відносно Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації мінських домовленостей і повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, раніше Девід Кемерон заявив, що Сполучене Королівство знайде шляхи, як допомагати Україні в умовах Brexit.

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