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Порошенко обіцяє поселити в себе вдома гостей фіналу Ліги чемпіонів

Президент заявив, що через великий ажіотаж він "селитиме гостей у себе вдома"
Президент України Петро Порошенко заявив, що оскільки всі готелі в Києві вже заброньовані, деяких гостей під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів з футболу, 26 травня, вимушений запросити до себе додому.
Порошенко обіцяє поселити в себе вдома гостей фіналу Ліги чемпіонів Фото: facebook.com/petroporoshenko

Про це він сказав під час зустрічі з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом.

"На сьогодні не можна знайти жодного місця в готелі. Тож деяких гостей я буду селити у себе вдома. Фактично такий рівень ажіотажу, така популярність. Приємно, що в цей день Київ стає столицею, яка приймає найбільш важливу подію у світі. Я переконаний, що мільярди глядачів дивитимуться цей матч", – заявив президент.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".

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03 05 2018 22:41
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