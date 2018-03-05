СПОРТ НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявив, що оскільки всі готелі в Києві вже заброньовані, деяких гостей під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів з футболу, 26 травня, вимушений запросити до себе додому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко обіцяє поселити в себе вдома гостей фіналу Ліги чемпіонів
Президент заявив, що через великий ажіотаж він "селитиме гостей у себе вдома"
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Про це він сказав під час зустрічі з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом.
"На сьогодні не можна знайти жодного місця в готелі. Тож деяких гостей я буду селити у себе вдома. Фактично такий рівень ажіотажу, така популярність. Приємно, що в цей день Київ стає столицею, яка приймає найбільш важливу подію у світі. Я переконаний, що мільярди глядачів дивитимуться цей матч", – заявив президент.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 05 2018 22:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1