Порошенко отримав від УПЦ КП та УАПЦ звернення до Вселенського патріарха
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет передав Президенту звернення і зауважив, що воно підписане усіма архієреями УПЦ КП. Окрім цього, Філарет висловив надію, що рішення патріарха Варфоломія стане початком визнаної української помісної православної церкви, повідомляє прес-служба Президента.
"Вдячний за ці підписи, але просив би, щоб ми зараз спрямували наші молитви до господа, щоб він допоміг і захистив Україну, і допоміг отримати цей томос", – сказав Петро Порошенко.
Звернення до Вселенського патріарха Президент прийняв і від предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.
Глава держави також провів зустріч з предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрієм. Порошенко та Онуфрій обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні, заявили в АП.
Нагадаємо, що 17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.
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