Порошенко отримав від УПЦ КП та УАПЦ звернення до Вселенського патріарха

Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет передав Президенту звернення і зауважив, що воно підписане усіма архієреями УПЦ КП. Окрім цього, Філарет висловив надію, що рішення патріарха Варфоломія стане початком визнаної української помісної православної церкви, повідомляє прес-служба Президента.

"Вдячний за ці підписи, але просив би, щоб ми зараз спрямували наші молитви до господа, щоб він допоміг і захистив Україну, і допоміг отримати цей томос", – сказав Петро Порошенко.

Звернення до Вселенського патріарха Президент прийняв і від предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава держави також провів зустріч з предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрієм. Порошенко та Онуфрій обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні, заявили в АП.