Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко отримав від УПЦ КП та УАПЦ звернення до Вселенського патріарха

Філарет висловив надію, що рішення патріарха Варфоломія стане початком визнаної української помісної православної церкви
Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії.
Порошенко отримав від УПЦ КП та УАПЦ звернення до Вселенського патріарха Фото: president.gov.ua

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет передав Президенту звернення і зауважив, що воно підписане усіма архієреями УПЦ КП. Окрім цього, Філарет висловив надію, що рішення патріарха Варфоломія стане початком визнаної української помісної православної церкви, повідомляє прес-служба Президента.

"Вдячний за ці підписи, але просив би, щоб ми зараз спрямували наші молитви до господа, щоб він допоміг і захистив Україну, і допоміг отримати цей томос", – сказав Петро Порошенко.

Звернення до Вселенського патріарха Президент прийняв і від предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава держави також провів зустріч з предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрієм. Порошенко та Онуфрій обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні, заявили в АП.

Нагадаємо, що 17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2018 19:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.