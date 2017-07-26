Порошенко підписав ратифікацію угоди про співпрацю з Європолом
Набуття чинності цього документа поглибить інтеграцію України в політику ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ.
"Документ розширює співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом з метою підтримки України і країн-членів ЄС у сфері протидії та боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності", - йдеться в повідомленні прес-служби Глави держави.
Згідно з інформацією, мова також іде про активізацію обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та створення можливостей для спільних заходів з розслідування злочинів і пошуку осіб, причетних до скоєння злочинів.
У прес-службі уточнили, що документ набуде чинності з дня відправлення Європейським поліцейським офісом дипломатичними каналами письмового повідомлення України про отримання та прийняття повідомлення України про завершення нею внутрішньодержавних ратифікаційних процедур.
12 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європол) про оперативне і стратегічне співробітництво.
Нагадаємо, у грудні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час робочого візиту до Нідерландів підписав угоду про стратегічне і оперативне співробітництво з Європолом.
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