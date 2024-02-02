Реформа МЗС Фінляндії: Ліквідація департаменту з росією та посилення співпраці з Україною

Фінляндія посилить курс на взаємодію з Україною.

Міністерство закордонних справ Фінляндії в рамках реформи вирішило ліквідувати департамент, який відповідав за росію

Про це повідомляє МЗС Фінляндії.

Реформа розпочалася на основі урядової програми прем'єр-міністра Петтері Орпо восени 2023 року.

Під час реформи Міністерство закордонних справ перейде до однієї групи управління під керівництвом міністрів.

Фінляндія посилить курс на взаємодію з Україною

У майбутньому буде три регіональні відділи: євроатлантичний відділ, відділ Азії та Океанії і відділ Африки, Близького Сходу і Латинської Америки.

Нова структура регіональних департаментів краще відображає поточну ситуацію і ставить, серед іншого, всі країни-члени НАТО і країни найближчого оточення ЄС під відповідальність одного і того ж департаменту. Ця зміна враховує посилення курсу України на ЄС.

Відправною точкою реформи Міністерства закордонних справ є зміни, що відбулися в зовнішній політиці та політиці безпеки Фінляндії. Різке погіршення міжнародного операційного середовища та геополітичні проблеми вимагають від Фінляндії здійснення сильного зовнішньополітичного впливу.

Водночас членство в НАТО відкриває нову можливість для зміцнення відносин з країнами-партнерами.

"росія переходить у відділ Азії та Океанії. Ресурси та інвестиції зосереджені в стратегічно важливих для Фінляндії країнах", - додали у МЗС.