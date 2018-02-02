Порошенко підписав закон про аудит фінзвітності і про аудиторську службу
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №6016-д на сайті Верховної Ради.
Закон набуде чинності 1 жовтня 2018 року, пишеУНН.
Раніше держсекретар Міністерства фінансів Євген Капінус зазначив, що законопроект був підтриманий Світовим банком, Єврокомісією та багатьма міжнародними експертами.
Документ передбачає публікацію в Інтернеті великими і середніми підприємствами, які становлять суспільний інтерес, звітності та аудиторського висновку, що підвищить прозорість роботи аудиторів. Також він має на меті підвищити якість аудиторських послуг в Україні шляхом вдосконалення системи регулювання аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів.
Передбачено створення принципово нового органу громадського нагляду за аудиторською діяльністю.
Нагадаємо, Рада прийняла в цілому законопроект про аудит фінзвітності і про аудиторську службу 21 грудня 2017 року.
Державна аудиторська служба була створена 2015 року замість Держфінінспекції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків