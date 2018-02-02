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Порошенко підписав закон про аудит фінзвітності і про аудиторську службу

Закон набуде чинності 1 жовтня 2018 року
Президент Петро Порошенко підписав закон про аудит фінансової звітності і про аудиторську службу.
Порошенко підписав закон про аудит фінзвітності і про аудиторську службу Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №6016-д на сайті Верховної Ради.

Закон набуде чинності 1 жовтня 2018 року, пишеУНН.

Раніше держсекретар Міністерства фінансів Євген Капінус зазначив, що законопроект був підтриманий Світовим банком, Єврокомісією та багатьма міжнародними експертами.

Документ передбачає публікацію в Інтернеті великими і середніми підприємствами, які становлять суспільний інтерес, звітності та аудиторського висновку, що підвищить прозорість роботи аудиторів. Також він має на меті підвищити якість аудиторських послуг в Україні шляхом вдосконалення системи регулювання аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів.

Передбачено створення принципово нового органу громадського нагляду за аудиторською діяльністю.

Нагадаємо, Рада прийняла в цілому законопроект про аудит фінзвітності і про аудиторську службу 21 грудня 2017 року.

Державна аудиторська служба була створена 2015 року замість Держфінінспекції.

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02 02 2018 20:25
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