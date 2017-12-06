Порошенко підтримав заборону георгіївської стрічки

Публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" № 2031-VIII.

Під час церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" 21 травня Петро Порошенко наголосив, що підпише цей Закон, як тільки документ надійде з українського парламенту, інформує сайт глави держави.

"Закон про заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно він надійде до мене із Верховної Ради. Чому? Тому, що це не є символікою Другої світової, це символіка – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому, що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі", - зазначив Петро Порошенко. Президент додав, що "Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила стрічку поза законом".

Закон доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що встановлює відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Згідно документу публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.

Такі ж дії вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, а також виготовлення або поширення георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб та з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення, у всіх випадках.

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що закон був прийнятий Верховною Радою України 16 травня 2017 року.