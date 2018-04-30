Порошенко підтвердив, що Javelin вже в Україні

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin) уже в Україні.

"Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки. Продовжуємо працювати над зміцненням нашого оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії", – написав Порошенко у Facebook.

30 квітня про прибуття "Джавелінів" до України повідомили в Державному департаменті США.​

Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Також повідомлялося, що США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.

"Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.