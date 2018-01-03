Порошенко помилував жінку, довічно засуджену за подвійне вбивство

Президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яка була засуджена до довічного ув'язнення за вбивство двох людей.

"Через 20 (двадцять) років 2 (два) місяці і 5 (п'ять) днів Любов Кушинська дізналася, що скоро звільниться, а точніше в березні 2018 року, а ще точніше через пару тижнів. Це стало можливим завдяки неймовірним зусиллям дуже професійних адвокатів Андрія Федура і Зої Ярош, бажанню експертів-криміналістів розібратися у всій цій каламутній історії, не без допомоги поліграфологів, які більш ніж 3 доби провели в колонії з Любою в надії встановити істину, якій пішов третій десяток. Повірте, пройти всі ці кола пекла було доволі складно" , - повідомив депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський у Facebook.

За словами нардепа, Кушинську було засуджено незаконно, вона відмовлялася визнати провину, як того вимагає процедура прохання про помилування.

"Люба нікого не вбивала. Я особисто знайшов і деяких суддів, які слухали цю справу, прокурорів, які звинувачували Любу, інших свідків, поговорив з журналістами і т.д...", - зазначив Грановський.

Нардеп розповів, що особисто звернувся з проханням до президента і до комісії з помилування. Він також підготував експертні висновки, які доводили, що наявні матеріали кримінальної справи не давали ні можливості, ні права суддям винести обвинувальний вирок.

У 1997 році Любов Кушинську звинуватили у вбивстві двох чоловіків. За словами жінки, її вирок "замовив" близький їй чоловік, який заборгував їй велику суму грошей. Вона - єдина в Україні жінка, яку засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українських заручників.