Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко помилував жінку, довічно засуджену за подвійне вбивство

Любов Кушинська вийде на свободу після 20 років ув'язнення
Президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яка була засуджена до довічного ув'язнення за вбивство двох людей.
Порошенко помилував жінку, довічно засуджену за подвійне вбивство Фото: ukr.lb.ua

"Через 20 (двадцять) років 2 (два) місяці і 5 (п'ять) днів Любов Кушинська дізналася, що скоро звільниться, а точніше в березні 2018 року, а ще точніше через пару тижнів. Це стало можливим завдяки неймовірним зусиллям дуже професійних адвокатів Андрія Федура і Зої Ярош, бажанню експертів-криміналістів розібратися у всій цій каламутній історії, не без допомоги поліграфологів, які більш ніж 3 доби провели в колонії з Любою в надії встановити істину, якій пішов третій десяток. Повірте, пройти всі ці кола пекла було доволі складно" , - повідомив депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський у Facebook.

За словами нардепа, Кушинську було засуджено незаконно, вона відмовлялася визнати провину, як того вимагає процедура прохання про помилування.

"Люба нікого не вбивала. Я особисто знайшов і деяких суддів, які слухали цю справу, прокурорів, які звинувачували Любу, інших свідків, поговорив з журналістами і т.д...", - зазначив Грановський.

Нардеп розповів, що особисто звернувся з проханням до президента і до комісії з помилування. Він також підготував експертні висновки, які доводили, що наявні матеріали кримінальної справи не давали ні можливості, ні права суддям винести обвинувальний вирок.

У 1997 році Любов Кушинську звинуватили у вбивстві двох чоловіків. За словами жінки, її вирок "замовив" близький їй чоловік, який заборгував їй велику суму грошей. Вона - єдина в Україні жінка, яку засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українських заручників.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2018 18:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.