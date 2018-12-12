Порошенко порадив главі "Укрпошти" переглянути розмір власної зарплати

Порошенко також закликав не допустили підвищення тарифів на доставку пенсій

Президент України Петро Порошенко наполягає на зменшенні зарплати генерального директора ПАТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

"Особисто від мене, настійно рекомендую певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що пораду президента буде почуто", - заявив Порошенко на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і Смілянським у середу в Києві, інформує сайт президента.

Згідно з декларацією Смілянського за 2017 рік, його зарплата за рік від ПАТ "Укрпошта" становить 3 млн 958 тис. 541 гривень.

Порошенко також нагадав свою позицію про неприпустимість закриття поштових відділень у сільській місцевості та звільнення листонош.

За словами президента, 500 млн грн у держбюджеті мають компенсувати збитки "Укрпошти" з доставки пенсій.

Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.