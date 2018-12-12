Порошенко порадив главі "Укрпошти" переглянути розмір власної зарплати
"Особисто від мене, настійно рекомендую певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що пораду президента буде почуто", - заявив Порошенко на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і Смілянським у середу в Києві, інформує сайт президента.
Згідно з декларацією Смілянського за 2017 рік, його зарплата за рік від ПАТ "Укрпошта" становить 3 млн 958 тис. 541 гривень.
Порошенко також нагадав свою позицію про неприпустимість закриття поштових відділень у сільській місцевості та звільнення листонош.
За словами президента, 500 млн грн у держбюджеті мають компенсувати збитки "Укрпошти" з доставки пенсій.
Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.
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