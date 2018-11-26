Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів

Своє рішення він пояснив тим, що не хоче, щоб "воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії"

Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів.

Про це він заявив під час заяви на телебаченні щодо воєнного стану.

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"Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні мені оголосити воєнній стан на 60 днів. Хочу оголосити своє рішення: я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів", - сказав Порошенко.

Своє рішення він пояснив тим, що не хоче, щоб "воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".