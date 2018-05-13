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Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 1051 українці

Відзначено багатодітних матерів, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей
Президент Петро Порошенко підписав Указ № 121 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".
Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 1051 українці Фото: reuters

Почесне звання присвоєно 1051 українці, повідомляє прес-центр глави держави.

"Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку", – йдеться у повідомленні.

Серед нагороджених – 40 мешканок Вінницької області, 128 – Волинської, 30 – Дніпропетровської, 27 – Донецької, 85 – Житомирської, 116 – Закарпатської, 7 – Запорізької, 31 – Івано-Франківської, 15 – Київської.

Почесне звання також отримали 11 жінок з Кіровоградської області, 2 – Луганської, 50 – Львівської, 16 – Миколаївської, 52 – Одеської, 25 – Полтавської, 244 – Рівненської, 23 – Сумської, 38 – Тернопільської, 28 – Харківської, 6 – Херсонської, 19 – Хмельницької, 7 – Черкаської, 27 – Чернівецької, 13 – Чернігівської та 11 – міста Києва.

Зазначимо, сьогодні Україна разом з багатьма країнами світу відзначає День матері.

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13 05 2018 13:16
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