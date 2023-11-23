Історичний крок: Жінки вперше працюють у шахтах на сході України у часи війни

Понад тисяча чоловіків, які раніше працювали на шахті, долучилися до лав ЗСУ.

На одній з вугільних шахт на сході України беруть на роботу жінок, щоб вирішити проблему нестачі працівників під час російського вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Як зазначило агентство, на шахті вперше в історії дозволили працювати під землею жінкам. У ДТЕК, яка є власником шахти, заявили, що майже 3 тисячі із 20 000 шахтарів воюють.

22-річна Христина розповіла журналістам, що пʼять місяців працювала на глибині 470 метрів під землею. Дівчина обслуговує невеликі потяги, що перевозять робітників шахти до місця, де вони спускаються до вугільних пластів.

Дівчина розповіла агентству, що робота важка, проте "платять добре і вона відчуває обовʼязок залишитися і зробити свій внесок для тих, хто пішов воювати".

Reuters додає, що деякі жінки працювали на шахтах і до початку повномасштабного вторгнення. Проте уряд забороняв їм працювати під землею через те, що робота є фізично важкою.

Після скасування заборони на шахтах під землею наразі працює близько 400 жінок, що, за даними Reuters, становить 2,5% від загальної кількості підземних робітників.