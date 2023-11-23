Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Історичний крок: Жінки вперше працюють у шахтах на сході України у часи війни

23 листопада 2023, 08:34
Історичний крок: Жінки вперше працюють у шахтах на сході України у часи війни
Джерело Reuters
Понад тисяча чоловіків, які раніше працювали на шахті, долучилися до лав ЗСУ.

На одній з вугільних шахт на сході України беруть на роботу жінок, щоб вирішити проблему нестачі працівників під час російського вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Як зазначило агентство, на шахті вперше в історії дозволили працювати під землею жінкам. У ДТЕК, яка є власником шахти, заявили, що майже 3 тисячі із 20 000 шахтарів воюють.

22-річна Христина розповіла журналістам, що пʼять місяців працювала на глибині 470 метрів під землею. Дівчина обслуговує невеликі потяги, що перевозять робітників шахти до місця, де вони спускаються до вугільних пластів.

Дівчина розповіла агентству, що робота важка, проте "платять добре і вона відчуває обовʼязок залишитися і зробити свій внесок для тих, хто пішов воювати".

Reuters додає, що деякі жінки працювали на шахтах і до початку повномасштабного вторгнення. Проте уряд забороняв їм працювати під землею через те, що робота є фізично важкою.

Після скасування заборони на шахтах під землею наразі працює близько 400 жінок, що, за даними Reuters, становить 2,5% від загальної кількості підземних робітників.

війнажінкишахта

Останні матеріали

Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Політика
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 23:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється