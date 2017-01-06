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Порошенко привітав Американську торговельну палату в Україні з 25-ю річницею від дня заснування

Партнерство України та США має на меті і забезпечення глобальної стабільності
Президент України Петро Порошенко привітав Американську торговельну палату в Україні з 25-ю річницею від дня заснування і подякував США за підтримку України.
Порошенко привітав Американську торговельну палату в Україні з 25-ю річницею від дня заснування Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це повідомляє прес-служба українського голови держави.

За його словами, партнерство України та США має на меті і забезпечення глобальної стабільності. Він також наголосив, що Україна завжди залучена до міжнародних зусиль у справі відновлення миру і порядку в нестабільних регіонах. За його словами, Україна зробила більший внесок у глобальну стабільність, ніж отримала у відповідь.

"Я дякую нашим друзям у США за справжню підтримку України протягом всіх цих років. Але найголовніше, я хотів би подякувати США за підтримку в ці дні. Маючи тверду двопартійну основу, ця підтримка надзвичайно важлива не тільки для України", - зазначив Петро Порошенко і додав, що боротьба проти російської агресії не є легким завданням і ніколи таким не було.

"Але якщо твердо стояти на ґрунті єдності і солідарності, якщо тримати сильний єдиний фронт трансатлантичних санкцій проти Росії, якщо дійсно працювати на благо світу через силу, нам в кінцевому підсумку вдасться витримати поточну бурю і відстояти світовий порядок, який ми спільно просуваємо і захищаємо", - сказав президент.

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01 06 2017 22:09
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