Порошенко прийшов на засідання БПП у Раді

Близько 09:25 президент прибув у конференц-зал, де зазвичай проходять засідання погоджувальної ради, повідомляють Українські Новини.

Президент Петро Порошенко зустрівся з фракцією БПП та закликав нардепів підтримати закон про Антикорупційний суд, повідомляє перший віце-сіпкер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook. За її словами, Порошенко зазначив, що "закон має відповідати в першу чергу Конституції України, бо Україна - суверенна держава, й також враховувати позиції і рекомендації Венеціанської комісії".

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.