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Порошенко прийшов на засідання БПП у Раді

У четвер депутати повинні прийняти рішення щодо Антикорупційного суду
Президент Петро Порошенко прийшов на засідання фракції "Блок Петра Порошенка" в будівлі Верховної Ради.
Порошенко прийшов на засідання БПП у Раді facebook.com/iryna.gerashchenko

Близько 09:25 президент прибув у конференц-зал, де зазвичай проходять засідання погоджувальної ради, повідомляють Українські Новини.

Президент Петро Порошенко зустрівся з фракцією БПП та закликав нардепів підтримати закон про Антикорупційний суд, повідомляє перший віце-сіпкер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook. За її словами, Порошенко зазначив, що "закон має відповідати в першу чергу Конституції України, бо Україна - суверенна держава, й також враховувати позиції і рекомендації Венеціанської комісії".

24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.

 

 

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07 06 2018 10:30
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