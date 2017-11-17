Порошенко призначив членів конкурсної комісії по НКРЕКП

Указ Порошенка оприлюднено на сайті президента.

Членами конкурсної комісії стали президент всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України" Василь Котко і президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго" Семен Поташник.

Нагадаємо, Конкурсна комісія повинна складатися з п'яти осіб: двоє від Ради, двоє від Президента і один від Кабміну. Вона вважається повноважною у разі затвердження щонайменше чотирьох осіб.

11 жовтня Кабінет Міністрів призначив в комісію Миколу Ніцака, який раніше працював у Черкаських магістральних енергетичних мережах Національної енергетичної компанії "Укренерго". Своїх представників Світлану Голікову і Василя Яструбинського Верховна Рада призначила 2 жовтня.

Восени 2016 року Верховна Рада прийняла закон про незалежного регулятора у сфері електроенергії та комунальних послуг. Згідно з документом, діючих голову і членів регулятора повинні звільнити протягом терміну від шести до 18 місяців з дня набуття законом чинності (8 грудня 2016 року). Черговість звільнення голови і членів НКРЕКП закон залишив на розсуд президента.

Своїм указом від 23 березня президент Петро Порошенко визначив, що найпізніше через шість місяців із дня набуття законом чинності будуть звільнені члени НКРЕКП Юрій Голляк і Володимир Євдокимов; щонайпізніше через 12 місяців - Вікторія Морозова і Борис Циганенко; щонайпізніше через 18 місяців - Руслан Машляковський і голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Згідно з цим указом, Голляка і Євдокимова звільнили наприкінці травня. Морозову і Циганенка повинні були звільнити до грудня.

НКРЕКП приймає рішення чотирма голосами, тому зволікання з призначенням конкурсної комісії, яка, зі свого боку, повинна вибрати нових членів НКРЕКП, заблокує її роботу.