Порошенко назвав солдатські страви "новим поколінням харчового забезпечення", - ВІДЕО

На сьогоднішній день жодна армія світу не застосовує першу страву у сухому пайку. Ми перші", - похвалився Порошенко

Президент Петро Порошенко скуштував солдатські страви, приготовлені з сухого пайка, і назвав їх "новим поколінням харчового забезпечення".

Порошенко, зокрема, скуштував борщ.

"Не зважаючи, що це сухпайок, але це смак справжнього борщу", - сказав під час огляду гуртожитків Збройних сил України у Києві 12 жовтня, трансляцію вів 112. Україна.

Журналісти поцікавилися, чи дружина президента Марина готує краще.

"У мене, – засміявся Порошенко. – Марино, ти чуєш? Ти найкраще готуєш. Насправді я дуже люблю, як Марина готує. І вона – це важливо – дуже любить готувати. Вважаю, що мені дуже пощастило, бо не всі жінки люблять готувати".

"Прошу куштуйте: суп гречаний або борщ – кому що більше подобається", - закликав президент журналістів.

"Із сухпаю! Уявляєте? На сьогоднішній день жодна армія світу не застосовує першу страву у сухому пайку. Ми перші", - похвалився Порошенко.

Фото: скріншот з відео

Він також скуштував другі страви.

"Каша ячна, каша перлова, квасоля. Я найбільше люблю гречку. Справжня гречка!", – розвів руками Порошенко.

Він з'їв ложку страви з другої миски: "Фантастично! Ви куштуєте, те що вам до вподоби. Дівчата, не соромтеся – рисова, картопля. Хлопці!"

Фото: скріншот з відео

"Ніколи ти з консерви у полі цього не зробиш. А солдат індивідуально може це зробити і зробити повноцінну їжу. Наскільки мені відомо, на базі цього сухпаю солдат може повноцінно харчуватися без обмеження у часі", - сказав президент.

Фото: скріншот з відео

"Дуже достойна якість. Смачно. Я вважаю, що це абсолютно нове покоління харчового забезпечення", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що не дозволить нікому красти в армії - інакше "руки відрубає".

