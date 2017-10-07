Порошенко та глава МЗС Португалії домовилися про торговельно-економічне співробітництво
Президент України подякував португальській стороні за всебічну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і європейських прагнень держави. Він відзначив важливість посилення антиросійських санкцій у разі продовження порушення російською стороною безпеки умов Мінських домовленостей, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.
Політики вирішили за доцільне активізувати двосторонні торговельно-економічні взаємодії, насамперед, у високотехнологічних сферах.
Аугушта Сілва зазначив надзвичайно позитивну роль українців у Португалії, що створює сприятливий клімат для розвитку двосторонніх відносин.
Петро Порошенко привітав нещодавнє рішення парламенту Португалії про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. актом геноциду проти українського народу та вшанування пам'яті жертв цієї жахливої трагедії.
Президент України з вдячністю прийняв передане Сілвою офіційне запрошення від імені Президента Португалії М.Р. де Соуза відвідати цю країну з візитом до кінця поточного року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків