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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко та глава МЗС Португалії домовилися про торговельно-економічне співробітництво

Аугушта Сілва зазначив надзвичайно позитивну роль українців у Португалії
У понеділок, 10 липня, Президент України Петро Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Португалії Аугуштою Сілвою подальші кроки, спрямовані на поглиблення політичного діалогу між країнами та співробітництва у різних сферах.
Порошенко та глава МЗС Португалії домовилися про торговельно-економічне співробітництво Фото: president.gov.ua

Президент України подякував португальській стороні за всебічну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і європейських прагнень держави. Він відзначив важливість посилення антиросійських санкцій у разі продовження порушення російською стороною безпеки умов Мінських домовленостей, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Політики вирішили за доцільне активізувати двосторонні торговельно-економічні взаємодії, насамперед, у високотехнологічних сферах.

Аугушта Сілва зазначив надзвичайно позитивну роль українців у Португалії, що створює сприятливий клімат для розвитку двосторонніх відносин.

Петро Порошенко привітав нещодавнє рішення парламенту Португалії про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. актом геноциду проти українського народу та вшанування пам'яті жертв цієї жахливої трагедії.

Президент України з вдячністю прийняв передане Сілвою офіційне запрошення від імені Президента Португалії М.Р. де Соуза відвідати цю країну з візитом до кінця поточного року.

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