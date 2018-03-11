Порошенко у Туреччині провів зустріч з Ердоганом Про зміст переговорів наразі не повідомляється

У Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Тайіпа Ердогана і Петра Порошенка.

Фото: president.gov.ua

Переговори відбулися у резиденції Ердогана "Мабейн" у палаці "Йилдиз" та тривали 1 годину і 15 хвилин, повідомляє "Анадолу". Раніше прес-служба президента України повідомляла, що після спілкування глав двох держав відбудеться засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Порошенка та Ердогана. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів. Нагадаємо, 3-4 листопада Петро Порошенко перебуває у Туреччині з офіційним візитом.

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