ПОЛІТИКА НОВИНИУ Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Тайіпа Ердогана і Петра Порошенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко у Туреччині провів зустріч з Ердоганом
Про зміст переговорів наразі не повідомляється
Фото: president.gov.ua
Переговори відбулися у резиденції Ердогана "Мабейн" у палаці "Йилдиз" та тривали 1 годину і 15 хвилин, повідомляє "Анадолу".
Раніше прес-служба президента України повідомляла, що після спілкування глав двох держав відбудеться засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Порошенка та Ердогана. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.
Нагадаємо, 3-4 листопада Петро Порошенко перебуває у Туреччині з офіційним візитом.
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