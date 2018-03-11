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Порошенко у Туреччині провів зустріч з Ердоганом

Про зміст переговорів наразі не повідомляється
У Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Тайіпа Ердогана і Петра Порошенка.
Порошенко у Туреччині провів зустріч з Ердоганом Фото: president.gov.ua

Переговори відбулися у резиденції Ердогана "Мабейн" у палаці "Йилдиз" та тривали 1 годину і 15 хвилин, повідомляє "Анадолу".

Раніше прес-служба президента України повідомляла, що після спілкування глав двох держав відбудеться засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Порошенка та Ердогана. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.

Нагадаємо, 3-4 листопада Петро Порошенко перебуває у Туреччині з офіційним візитом. 

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03 11 2018 16:56
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