Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко висловив співчуття близьким мера Луцька

Порошенко зазначив, що передчасна смерть забрала талановитого управлінця, турботливого чоловіка, прекрасного батька
Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька Миколи Романюка у зв’язку з його смертю
Порошенко висловив співчуття близьким мера Луцька Микола Романюк Фото: 0332.ua

"Своєю плідною діяльністю Микола Романюк зробив значний внесок у розвиток Волинського краю. У пам’яті всіх, хто знав та працював з Миколою Ярославовичем, він залишиться принциповим і виваженим політиком, патріотом та моральним авторитетом для багатьох співвітчизників", - сказав він, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко зазначив, що передчасна смерть забрала талановитого управлінця, турботливого чоловіка, прекрасного батька: "Поділяю горе вашої сім’ї, глибоко співчуваю та сумую разом з вами".

Зазначимо, що 31 січня Миколу Романюка госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні без свідомості. Романюк перебував в реанімації у стані коми.

Сьогодні, 3 лютого, у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні Микола Романюк помер.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2017 21:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat