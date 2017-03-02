Порошенко висловив співчуття близьким мера Луцька
"Своєю плідною діяльністю Микола Романюк зробив значний внесок у розвиток Волинського краю. У пам’яті всіх, хто знав та працював з Миколою Ярославовичем, він залишиться принциповим і виваженим політиком, патріотом та моральним авторитетом для багатьох співвітчизників", - сказав він, повідомляє прес-служба президента.
Порошенко зазначив, що передчасна смерть забрала талановитого управлінця, турботливого чоловіка, прекрасного батька: "Поділяю горе вашої сім’ї, глибоко співчуваю та сумую разом з вами".
Зазначимо, що 31 січня Миколу Романюка госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні без свідомості. Романюк перебував в реанімації у стані коми.
Сьогодні, 3 лютого, у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні Микола Романюк помер.
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