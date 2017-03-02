Порошенко висловив співчуття близьким мера Луцька

Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька Миколи Романюка у зв’язку з його смертю

"Своєю плідною діяльністю Микола Романюк зробив значний внесок у розвиток Волинського краю. У пам’яті всіх, хто знав та працював з Миколою Ярославовичем, він залишиться принциповим і виваженим політиком, патріотом та моральним авторитетом для багатьох співвітчизників", - сказав він, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко зазначив, що передчасна смерть забрала талановитого управлінця, турботливого чоловіка, прекрасного батька: "Поділяю горе вашої сім’ї, глибоко співчуваю та сумую разом з вами".

Зазначимо, що 31 січня Миколу Романюка госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні без свідомості. Романюк перебував в реанімації у стані коми.

Сьогодні, 3 лютого, у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні Микола Романюк помер.