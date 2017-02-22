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Порошенко задоволений налогодженням зв'язків з адміністрацією Трампа

Мости з новою владою в США наведено, заявив президент
Президент Петро Порошенко висловив задоволення тим, як складається діалог з новою американською адміністрацією.
Порошенко задоволений налогодженням зв Фото:i.lb.ua

"Зараз я задоволений тим, як наводяться мости і налагоджується наш діалог з новою американською адміністрацією", - сказав Порошенко виступаючи на оперативних зборах керівного складу Збройних Сил, інформує LB.ua.

Також, він додав, що розчарований українськими політиками.

"В  той же час також я розчарований українськими політиками, які винаймають собі лобістів у Вашингтоні, плетуть інтриги та чинить перешкоди вітчизняній дипломатії, яка працює над поглиблення американо-українського партнерства", - сказав він.

Як повідомляв iPress.ua, в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Лідери України і США обговорили ескалацію напруженості і погіршення гуманітарної ситуації насамперед у районі Авдіївки

 

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