Порошенко задоволений налогодженням зв'язків з адміністрацією Трампа

Мости з новою владою в США наведено, заявив президент

Президент Петро Порошенко висловив задоволення тим, як складається діалог з новою американською адміністрацією.

"Зараз я задоволений тим, як наводяться мости і налагоджується наш діалог з новою американською адміністрацією", - сказав Порошенко виступаючи на оперативних зборах керівного складу Збройних Сил, інформує LB.ua.

Також, він додав, що розчарований українськими політиками.

"В той же час також я розчарований українськими політиками, які винаймають собі лобістів у Вашингтоні, плетуть інтриги та чинить перешкоди вітчизняній дипломатії, яка працює над поглиблення американо-українського партнерства", - сказав він.

Як повідомляв iPress.ua, в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.