Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко затвердив оборонне держзамовлення на три роки

У документі вказується, що указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про основні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.
Порошенко затвердив оборонне держзамовлення на три роки Фото: EPA/UPG

Відповідний Указ №10/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки (додається, таємно)", - йдеться у документі.

Контролювати виконання рішення має Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

У документі вказується, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 11:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.