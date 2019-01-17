ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про основні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко затвердив оборонне держзамовлення на три роки
У документі вказується, що указ набирає чинності з дня його опублікування
Фото: EPA/UPG
Відповідний Указ №10/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки (додається, таємно)", - йдеться у документі.
Контролювати виконання рішення має Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
У документі вказується, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.
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17 01 2019 11:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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