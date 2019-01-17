Порошенко затвердив оборонне держзамовлення на три роки

У документі вказується, що указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про основні показники державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

Відповідний Указ №10/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки (додається, таємно)", - йдеться у документі.

Контролювати виконання рішення має Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

У документі вказується, що указ набирає чинності з дня його опублікування.