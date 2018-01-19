Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі, – Клімкін
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом ...", - сказав Клімкін.
Очільник МЗС розповів, у якому форматі будуть спілкуватися президенти.
"Про що можна розмовляти у форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному", - зазначив Клімкін.
Крім того, він анонсував свою зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Парижі на наступному тижні.
"З Тіллерсоном (зустрінуся - ред.) в Парижі, там буде багато міністрів, там починається нова ініціатива з контролю за хімічним озброєнням. Саме там буде спілкування, в тому числі з американською делегацією", - підкреслив очільник МЗС.
Як відомо, 20 червня 2017 року Порошенко зустрівся з Трампом у Вашингтоні. За словами Порошенка під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінським домовленостями".
Нагадаємо, Міністерство фінансів сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2018 році більше двох траншів.
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