Порошенко звільнив чиновника, з яким посварився в Одесі
Про це йдеться в розпорядженнях президента №№16-20 від 3 лютого.
Як відомо, 12 січня Порошенко вступив із ним у перепалку.
"Опустіть руку. Вам погано? .. Ви коли потім будете президентом - я вас запрошу і ви виступите замість мене... Вибачте, я вам поки що слова не давав. Ви призначені указом президента – прошу сісти. Якщо Ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я Вам надам цю можливість, сідайте", - перервав його тоді Порошенко.
Бойко – представник так званої команди колишнього одеського губернатора Михайла Саакашвілі.
Він звільнений згідно з поданою ним заявою.
Крім того, звільнені Дмитро Франчук з посади голови Захарівській райадміністрації, Валентина Стойкова – з посади голови Ізмаїльської райдержадміністрації, Дмитро Наталуха - з посади голови Лиманської райадміністрації, Володимир Гавриш - з посади голови Окнянской райадміністрації.
Вищевказані голови райадміністрацій також звільнені відповідно до поданих ними заяв.
Як відомо, 12 січня Порошенко призначив одеським губернатором Максима Степанова.
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