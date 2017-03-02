Порошенко звільнив чиновника, з яким посварився в Одесі

Президент Петро Порошенко звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій Одеської області, включно з головою Ширяївської райадміністрації Тарасом Бойком, який намагався поставити запитання Порошенку під час його виступу в Одесі.

Про це йдеться в розпорядженнях президента №№16-20 від 3 лютого.

Як відомо, 12 січня Порошенко вступив із ним у перепалку.

"Опустіть руку. Вам погано? .. Ви коли потім будете президентом - я вас запрошу і ви виступите замість мене... Вибачте, я вам поки що слова не давав. Ви призначені указом президента – прошу сісти. Якщо Ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я Вам надам цю можливість, сідайте", - перервав його тоді Порошенко.

Бойко – представник так званої команди колишнього одеського губернатора Михайла Саакашвілі.

Він звільнений згідно з поданою ним заявою.

Крім того, звільнені Дмитро Франчук з посади голови Захарівській райадміністрації, Валентина Стойкова – з посади голови Ізмаїльської райдержадміністрації, Дмитро Наталуха - з посади голови Лиманської райадміністрації, Володимир Гавриш - з посади голови Окнянской райадміністрації.

Вищевказані голови райадміністрацій також звільнені відповідно до поданих ними заяв.

Як відомо, 12 січня Порошенко призначив одеським губернатором Максима Степанова.