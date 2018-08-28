Посол України пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" на Генасамблеї ООН
"Ми готуємо цілий ряд ініціатив на Генеральну асамблею. Я не те що не хочу, а не можу розкривати їх усі, оскільки ви розумієте, що наш потужний північний сусід тільки цього й очікує... На них чекає кілька дуже неприємних сюрпризів", - цитує дипломата "Укрінформ".
За його словами, ці ініціативи стосуватимуться Криму, Донбасу, а також питання "під умовною назвою мілітаризація Криму".
Єльченко переконує, що коли стане офіційно відомо про ці ініціативи, то українці будуть "приємно здивовані, так само як і неприємно здивована російська делегація".
Крім того, він додав, що на Генасамблеї вже утретє планують схвалити доповнену "Кримську резолюцію".
Генеральна асамблея є одним із шести головних органів Організації Об'єднаних Націй. Це також єдиний орган, у якому всі держави-члени мають рівне представництво: одна країна - один голос. На цьому форумі щороку обговорюється спільна діяльність з найширшого кола міжнародних питань, таких як розвиток, мир і безпека, міжнародне право і под. Щороку у вересні представники всіх держав-членів прибувають до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної Асамблеї.
2018 року відбудеться 73-тя сесія Генасамблеї. Вона відкриється 18 вересня, загальні дебати призначено на 25 вересня - 1 жовтня.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму до наступної сесії Генасамблеї ООН.
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