Посол України пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" на Генасамблеї ООН

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що на Росію чекають "неприємні сюрпризи" на вересневій сесії Генеральної асамблеї в Нью-Йорку.

"Ми готуємо цілий ряд ініціатив на Генеральну асамблею. Я не те що не хочу, а не можу розкривати їх усі, оскільки ви розумієте, що наш потужний північний сусід тільки цього й очікує... На них чекає кілька дуже неприємних сюрпризів", - цитує дипломата "Укрінформ".

За його словами, ці ініціативи стосуватимуться Криму, Донбасу, а також питання "під умовною назвою мілітаризація Криму".

Єльченко переконує, що коли стане офіційно відомо про ці ініціативи, то українці будуть "приємно здивовані, так само як і неприємно здивована російська делегація".

Крім того, він додав, що на Генасамблеї вже утретє планують схвалити доповнену "Кримську резолюцію".

Генеральна асамблея є одним із шести головних органів Організації Об'єднаних Націй. Це також єдиний орган, у якому всі держави-члени мають рівне представництво: одна країна - один голос. На цьому форумі щороку обговорюється спільна діяльність з найширшого кола міжнародних питань, таких як розвиток, мир і безпека, міжнародне право і под. Щороку у вересні представники всіх держав-членів прибувають до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної Асамблеї.

2018 року відбудеться 73-тя сесія Генасамблеї. Вона відкриється 18 вересня, загальні дебати призначено на 25 вересня - 1 жовтня.