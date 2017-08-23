Посольство США заспівало "Добрий ранок, Україно" на честь Дня незалежності, - ВІДЕО

Американці побажали Україні миру і процвітання

Співробітники посольства США в Україні привітали нашу державу з Днем незалежності, виконавши "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482".

Відео є на каналі посольства США в YouTube.

"Найкращі привітання від американських друзів. Миру вам і процвітання", - заявила наприкінці кліпу посол США Марі Йованович.

Нагадаємо, що співробітники американського посольства часто знімають подібні відео. Наприклад, у 2013 році вони привітали Україну з Днем незалежності піснею "Червона рута", а у 2015-му вітали з Новим Роком піснею Jingle Bells українською мовою.