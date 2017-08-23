CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники посольства США в Україні привітали нашу державу з Днем незалежності, виконавши "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство США заспівало "Добрий ранок, Україно" на честь Дня незалежності, - ВІДЕО
Американці побажали Україні миру і процвітання
Марі Йованович. Фото: УНІАН
Відео є на каналі посольства США в YouTube.
"Найкращі привітання від американських друзів. Миру вам і процвітання", - заявила наприкінці кліпу посол США Марі Йованович.
Нагадаємо, що співробітники американського посольства часто знімають подібні відео. Наприклад, у 2013 році вони привітали Україну з Днем незалежності піснею "Червона рута", а у 2015-му вітали з Новим Роком піснею Jingle Bells українською мовою.
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23 08 2017 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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