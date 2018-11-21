Посольство України в США звернулося до Amazon із закликом зняти товари з символікою "ДНР"

Крім цього, посольство звернулося до керівництва компанії eBay Inc. "щодо вжиття аналогічних заходів" стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" та "ДНР"

Посольство України в США звернулося до засновника всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com Джеффа Безоса "із наполегливим закликом" зняти з веб-сайту товари з символікою "ДНР".

"Ми звертаємося у зв'язку з тим, що увагу посольства та українського суспільства привернуло те, що на сайті Amazon.com продаються товари із символікою так званої Донецької Національної Республіки", - повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook.

"Ми переконані, що продаж товарів із символікою "ДНР" - терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, не несе жодних "меседжів" до миру та поваги до людського життя, а підтримує пропаганду РФ проти територіальної цілісності України", - наголосили у посольстві.

"Я переконаний, що вилучення зазначених товарів з сайту Amazon.com відновить високу репутацію інтернет-магазину, визнаного споживачами з усього світу, у тому числі мільйонами українців", - підкреслив посол України у США Валерій Чалий.

Крім цього, посольство звернулося до керівництва компанії eBay Inc. "щодо вжиття аналогічних заходів" стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомлялось, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ДНР".