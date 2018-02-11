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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Потенційні кандидати на виборах в Україні оминають тему внутрішньо переміщених осіб, – "Опора"

Окрім того, в Україні існує проблема з можливістю голосування для внутрішньо-переміщених осіб
Політики, які є потенційними учасниками передвиборної кампанії в Україні, оминають увагою тему допомоги мешканцям окупованих територій та внутрішньо переміщеним особам.
Потенційні кандидати на виборах в Україні оминають тему внутрішньо переміщених осіб, – "Опора" Фото: kp.ua

Про це в ефірі "Громадського" повідомив аналітик Громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев.

"Дуже шкода, що досі політики не використовують тему допомоги мешканцям окупованих територій, внутрішньо переміщеним особами як проблематику для передвиборчих кампаній, тому що вона є компромісною для всіх регіонів. Тому що треба допомагати людям, сприяти їм, інтегрувати", – сказав Клюжев.

Він також звернув увагу на те, що в Україні існує проблема з можливістю голосування для внутрішньо-переміщених осіб.

"У нас на жаль, виникли обставини з внутрішнім переміщенням, але виборче законодавство не реформоване таким чином, щоб ці люди повноцінно брали участь (у виборах, – ред.). Тому що зараз є процедура подання заяви на загальнонаціональних виборах. А політики не сприймають це як реалістичний певний електоральний ресурс, хоча це абсолютно компромісна тема. І зараз ми бачимо, що зараз немає цієї проблематики у полі зору кандидатів", – наголосив Клюжев.

Нагадаємо, у серпні Верховний суд України ухвалив рішення, за яким реєстрація місця проживання внутрішніх переселенців не є підставою для участі на місцевих виборах в Україні. Відтак, Верховний суд України не дозволив переселенцям брати участь у місцевих виборах.

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