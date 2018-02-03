Потерпілим на виробництві збільшили розмір страхових виплат

На початку квітня потерпілі від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також члени їх сімей отримають збільшені на 20% страхові виплати.

Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначається, з 1 березня здійснюється перерахунок страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також членам їх сімей на виконання постанови Кабінету Міністрів України 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей».

"Коефіцієнт перерахунку щомісячних виплат встановлено на рівні 1,2. Сума виплат буде збільшена на 20 % для всіх потерпілих або їх родин, це 207 тисяч осіб", - ідеться в повідомленні.

У прес-службі інформують, що для здійснення перерахунків страхових виплат у бюджеті Фонду на 2018 рік передбачено 2,1 млрд гривень, а збільшений розмір страхових виплат потерпілі на виробництві (члени їх сімей) отримають на початку квітня.

У разі, якщо відкоригований розмір середньої заробітної плати потерпілого менший від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року, наголошують у прес-службі, розрахунок суми виплат буде здійснено, виходячи з суми 3 200 грн з урахуванням відсотка втрати працездатності.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року Фондом було проведено осучаснення страхових виплат для всіх потерпілих, які перебували на обліку у 2008-2011 роках. Таким чином сума виплат збільшилась для 170 тисяч осіб.

Упродовж 2017 року Фонд соціального страхування України здійснив страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у сумі 5,99 млрд грн.