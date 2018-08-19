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Повені в Індії: кількість загиблих зросла до щонайменше 370

Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей
Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней у південному штаті Керала в Індії зросла до щонайменше 370.
Повені в Індії: кількість загиблих зросла до щонайменше 370 Фото: afp.com

Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі, повідомляє AFP.

За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней.

Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей.

Ще 725 тисяч людей перебувають у таборах допомоги.

Зазначимо, йдеться про загальну кількість загиблих від початку повеней — 29 травня.В портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.

Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів і зсуву загинули щонайменше 126 осіб.

 

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19 08 2018 17:10
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