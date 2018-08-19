Повені в Індії: кількість загиблих зросла до щонайменше 370

Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей

Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней у південному штаті Керала в Індії зросла до щонайменше 370.

Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі, повідомляє AFP.

За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней.

Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей.

Ще 725 тисяч людей перебувають у таборах допомоги.

Зазначимо, йдеться про загальну кількість загиблих від початку повеней — 29 травня.В портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.