CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок масштабних повеней у південному штаті Керала в Індії зросла до щонайменше 370.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повені в Індії: кількість загиблих зросла до щонайменше 370
Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей
Фото: afp.com
Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі, повідомляє AFP.
За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней.
Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей.
Ще 725 тисяч людей перебувають у таборах допомоги.
Зазначимо, йдеться про загальну кількість загиблих від початку повеней — 29 травня.В портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.
Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів і зсуву загинули щонайменше 126 осіб.
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