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Пожежа в Кемерові: МНС заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти

27 людей упізнані, щодо шести загиблих потрібна додаткова експертиза
Унаслідок пожежі в торговельному центрі "Зимняя вишня" загинули 64 людини, даних про зниклих безвісти в даний момент немає.
Пожежа в Кемерові: МНС заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти Фото: EPA/UPG

"Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", заявив заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов, повідомляє "Интерфакс".

Останки всіх 64 загиблих, повідомив Аксьонов, передані Слідчому комітету. 27 людей упізнані, щодо шести загиблих потрібна додаткова експертиза, додав він.

Раніше, у штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", заявиляли, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

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28 03 2018 09:59
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