Пожежа в Кемерові: МНС заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти
"Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", - заявив заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов, повідомляє "Интерфакс".
Останки всіх 64 загиблих, повідомив Аксьонов, передані Слідчому комітету. 27 людей упізнані, щодо шести загиблих потрібна додаткова експертиза, додав він.
Раніше, у штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", заявиляли, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.
Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.
Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.
25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.
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