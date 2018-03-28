Пожежа в Кемерові: МНС заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти

Унаслідок пожежі в торговельному центрі "Зимняя вишня" загинули 64 людини, даних про зниклих безвісти в даний момент немає.

"Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", - заявив заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов, повідомляє "Интерфакс".

Останки всіх 64 загиблих, повідомив Аксьонов, передані Слідчому комітету. 27 людей упізнані, щодо шести загиблих потрібна додаткова експертиза, додав він.

Раніше, у штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", заявиляли, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.